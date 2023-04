Philanthropie: le Belge toujours généreux mais les crises à répétition pèsent sur les dons

Selon l'Index, le nombre d'institutions sans but lucratif a augmenté jusqu'en 2020, diminuant légèrement en 2021. Si les cotisations et dons ont légèrement baissé, les revenus des legs ont bondi en 2021. Les revenus des institutions sans but lucratif en Belgique se sont stabilisés à un niveau élevé en 2021.

Une grande majorité des Belges (77%) estiment que la philanthropie contribue à un monde meilleur. Selon le Baromètre, 56% des Belges (52% de francophones et 59% de néerlandophones) ont fait un don en 2022, une baisse importante par rapport à 2019. Il s'agissait d'un don moyen de 250 euros selon l'enquête. Les incitants fiscaux qui prévoient une réduction d'impôts restent une motivation importante pour 63% de la population.

Les causes préférées des donateurs sont la santé et la recherche médicale, la lutte contre la pauvreté et les opérations humanitaires et l'aide au développement.