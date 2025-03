Philippe Close en rockeur, toujours pas de gouvernement bruxellois et une idée… pas si originale de Theo Francken: (re)découvrez l'actualité politique de la semaine

Place au retour du feuilleton de la série du suspense politique. La région bruxelloise, sans gouvernement. 266 jours après les élections. Toujours rien en vue. Et pour y voir un peu plus clair, cette semaine, nous avons reçu les deux informateurs bruxellois sur bel RTL.

Un peu de PS sans N-VA. Un MR sans PTB…

"On va ouvrir toutes les possibilités. Donc, on ne sait pas à ce stade quelle majorité va sortir de cette mission." "Pour l'instant, je ne vais vraiment pas m'exprimer sur où est-ce qu'on va arriver", ont indiqué les informateurs.

Il y a donc eu des réunions, des tables de discussion, en espérant que les positions bougent un peu.

Au début de semaine, ce n'était pas gagné. "Je pense que tout l'intérêt de cette salle de discussion, ça va être de faire tomber les masques. Le PS, qui est quand même l'auteur de ce blocage, doit dire ce qu'il souhaite réellement", lançait Georges-Louis Bouchez, président du MR.

"Mais on n'en est plus là. On a vu que la N-VA, dans la majorité néerlandophone, menait à l'impasse. Ce que j'apprécie de la part des deux informateurs, c'est dire qu'ils repartent d'une page blanche", avançait de son côté Karine Lalieux.

Les réseaux des politiques

On termine avec nos amis, les politiques, sur leurs réseaux sociaux. Cette semaine, on a pu voir un Premier ministre en balade. Le week-end dernier, à Berlin, pour rechercher sa fille. Et ce week-end, le voilà arrivé à la montagne. Visiblement, la route était très longue. Et puis, on a pu voir le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en mode rock'n'roll. Annonce d'un concert de Neil Young, la légende, sur la place des palais. C'est tellement rock'n'roll que les places de ce concert sont à 125 euros… minimum.