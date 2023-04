Plus de 1.600 pensionnés aident à enrayer la pénurie de soignants

Selon les chiffres de la Sécurité sociale, reçus par La Libre par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, quelque 1.665 pensionnés âgés de 65 ans et plus travaillaient dans les soins au quatrième trimestre 2022 (chiffres les plus récents) dans le cadre d'une mesure prise en 2022 par le ministre facilitant le recours aux pensionnés pour enrayer la pénurie de personnel soignant.