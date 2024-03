Plus de 4.000 objections contre le nouveau permis de l'aéroport d'Anvers

La zone aéroportuaire est située à 5 km à peine du centre d'Anvers, dans le district de Deurne. Ses gestionnaires ambitionnent d'accueillir plus de passagers sans augmenter le nombre de vols, grâce à des appareils de plus grande capacité. La direction s'est engagée à ne pas amplifier les nuisances sonores, et même à les diminuer progressivement. Elle a également annoncé diminuer son impact environnemental grâce notamment à des avions d'entraînement électriques.

Ces derniers mois, plusieurs associations de quartier ont organisé des actions de protestation et appelé les riverains à déposer des objections contre le nouveau permis. Les plateformes "Doe Deurne Dicht" et "Vliegerplein", notamment, militent pour la fermeture de l'aéroport. Elles pointent la pollution sonore et les émissions de gaz à effet de serre qu'il engendre ainsi que sa charge financière, l'infrastructure étant dépendante de subventions publiques. À la place, elles proposent d'en faire par exemple un parc dédié à la nature, aux loisirs et à l'économie locale, qui serait le symbole de la transition vers un monde plus durable.

Outre les 4.000 objections envoyées en ligne, les communes environnantes (Anvers, Borsbeek et Mortsel) ont également recueilli des réclamations écrites dont le nombre ne sera pas connu avant la fin de la semaine prochaine. La décision finale de la ministre flamande de l'environnement, Zuhal Demir (N-VA), est attendue au plus tard le 11 juin.