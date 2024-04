Plus de la moitié des employés encore contactés en dehors des heures de bureau

Un an après la mise en place du "droit à la déconnexion", plus de la moitié des employés (54%) se disent encore contactés par leur manager ou leur employeur en dehors des heures de travail. Tel est le constat d'un sondage effectué par le service Protime, actif sur marché de l'enregistrement du temps, de la planification du personnel et du contrôle d'accès, auprès de 1.000 employés francophones.

Les employés sont contactés par des appels téléphoniques (65%) et des SMS (45%), davantage que par des courriels (43%). Environ un quart (28%) d'entre eux reçoivent, occasionnellement ou souvent, des appels téléphoniques, des messages ou des courriels professionnels en soirée ou le week-end, alors que ce n'est que rarement le cas pour 26% des répondants.

Pourtant, plus de quatre employés sur cinq (83%) approuvent le droit à la déconnexion. Nombreux sont ceux qui en ressentent des effets positifs. Ainsi, un tiers (34%) disent ressentir moins de stress au travail depuis sa mise en place. Et quatre employés sur dix déclarent être appelés moins souvent. Un peu plus de la moitié (51%) se montre aujourd'hui plus fermes lorsqu'ils sont contactés en dehors des heures de travail. ?