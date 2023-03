Police: "tout n'est pas une question de personnel et de moyens", insiste Verlinden

Deux ans après le lancement de ce grand exercice d'introspection et d'analyse, les experts des États généraux ont remis un rapport de 700 pages d'avis et de recommandations. Ils avaient déjà produit un rapport intermédiaire l'an dernier, que le texte final confirme.

Le rapport met surtout l'accent sur l'inclusion, la formation et la numérisation, selon Mme Verlinden (CD&V), qui a souligné les efforts déjà entrepris dans ces domaines. À ses yeux, la structure de la police ne doit pas être transformée de manière radicale. "Ce n'est pas toujours une question d'engager plus de personnes et plus de moyens, mais plutôt la manière dont nous les utilisons au mieux", a-t-elle jugé.