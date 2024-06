Problèmes techniques aux bureaux de vote: "les choses évoluent dans le bon sens"

Il reste encore des soucis techniques pour 15 des 4.207 ordinateurs des présidents de bureaux, cinq à Bruxelles et dix en Flandre. Il s'agit surtout des bureaux de vote à Uccle, Rhode-Saint-Genèse, Putte, Balen, Dilsen-Stokkem, Haacht, Opwijk, Bruges, Roulers et Ostende.

Il reste 176 ordinateurs de vote qui sont encore confrontés à des problèmes techniques, 86 à Bruxelles, 88 en Flandre, et deux en communauté germanophone.

Il y a environ 400 techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour faire face aux problèmes techniques.

Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 14 heures dans la plus grande partie du pays où le vote se fait toujours sur des bulletins papier (394 villes et communes). Dans 187 villes et communes, dont la totalité de la Région bruxelloise, les bureaux de vote ne fermeront leurs portes qu'à 16 heures.