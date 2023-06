Programme FEDER 2021-2027: les 15 premiers projets bruxellois ont été sélectionnés

Le programme bruxellois FEDER adopté par le gouvernement régional en juillet 2022, a été validé par la Commission européenne en mars dernier. L'enveloppe totale du programme soutenu par l'Union européenne à hauteur de 121,3 millions d'euros dépasse 300 millions d'euros, pour des projets à réaliser d'ici fin 2029.

L'innovation et le soutien des PME continueront d'être des axes "majeurs" de la nouvelle programmation. Le gouvernement régional a également choisi d'investir dans les économies d'énergie (logements et bâtiments publics), la numérisation des services publics et les équipements collectifs des quartiers en difficulté et en pénurie d'infrastructures collectives.