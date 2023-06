Six étudiantes récompensées par l'Université des Femmes pour leur travail de fin d'études

Trois catégories de prix étaient définies en fonction de l'institution d'enseignement. Les catégories "Master" et "Master de spécialisation" récompensaient un mémoire sanctionné par une école d'enseignement supérieur universitaire belge francophone. La catégorie "TFE" primait des travaux de fin d'études non universitaires.

Dans la catégorie "Master", le premier prix a été décerné ex-æquo à Élisabeth Gérard (étudiante de l'ULB, à la faculté d'architecture La Cambre-Horta) et à Lisa Neirynck (étudiante de l'ULiège, à la faculté de philosophie et lettres). La première a étudié les "Premières architectes femmes en Belgique. Trajectoire des diplômées de La Cambre Architecture (1930-1950), entre entraves et opportunités, sexisme et sororité", tandis que la seconde a choisi pour sujet ""ULiège et harcèlement sexuel. Étudiante modèle ou mauvaise élève ?".