Sophie Rohonyi est candidate à la présidence de DéFI

Le 9 juin dernier, le parti amarante avait essuyé une lourde défaite, perdant environ la moitié de ses élus. M. De Smet en avait tiré les conclusions en remettant son tablier.

Pour Mme Rohonyi, cette défaite électorale est le résultat d'un problème non de contenu de programme, mais de gestion et de communication. "On paie aussi le prix de notre participation à la majorité (régionale) bruxelloise", a-t-elle analysé.