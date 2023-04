S&P relève la perspective du Royaume-Uni, maintient la note à AAA/A-1

L'agence de notation S&P a relevé vendredi la perspective de la note à long terme du Royaume-Uni, de négative à stable, signalant qu'elle n'envisage plus de l'abaisser dans les prochains mois, et que cette note, maintenue à AAA/A-1, devrait rester stable.

Cette perspective stable "reflète la performance économique récente plus solide du Royaume-Uni et des déficits budgétaires plus contenus au cours des deux prochaines années", détaille l'agence de notation dans un communiqué.

S&P souligne notamment que "les mesures politiques du gouvernement sur le front de l'offre et l'amélioration des relations avec l'UE pourraient soutenir les perspectives de croissance à moyen terme, malgré les contraintes structurelles existantes".