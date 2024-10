Subside wallon de 4 millions aux maisons d'accueil et aux abris de nuit

Sur ces 3,998 millions d'euros dégagés pour l'année 2024, 1,610 million d'euros seront notamment consacrés à la mission de post-hébergement des 57 maisons d'accueil wallonnes.

"Le personnel visé par ces mesures, en place depuis plus de deux ans, joue un rôle essentiel et a été soutenu par les fonds propres des opérateurs depuis janvier. Il était donc primordial de leur apporter les liquidités nécessaires sans plus attendre, non seulement pour honorer les engagements pris, mais aussi garantir la continuité des services indispensables qu'ils offrent", souligne le ministre wallon de l'Action sociale, Yves Coppieters.