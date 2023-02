Tensions au Pérou - Pérou: le Parlement refuse à nouveau des élections anticipées en 2023

(Belga) Le parlement péruvien a à nouveau refusé mercredi d'avancer les élections de 2024 à décembre 2023 alors que le pays est secoué par des troubles qui ont fait 48 morts depuis le 7 décembre.

Selon le décompte des voix, 68 députés se sont prononcés contre, 54 pour et deux ont voté blanc. La présidente Dina Boluarte et la droite préconisaient d'avancer le scrutin prévu en avril 2024 à la fin de l'année, espérant ainsi calmer la contestation. Le projet de loi présenté mercredi prévoit des élections en décembre avec une prise de fonction en mai 2024, alors que le mois d'octobre avait été évoqué ces derniers jours. Le Parlement, qui a déjà repoussé une proposition d'élections anticipées samedi, tergiverse depuis vendredi. Lundi, les débats ont duré plus de sept heures sans arriver à une décision et mardi les députés ont préféré reporter la séance à deux reprises, pour la fixer à mercredi. Les manifestants réclament la démission de Dina Boluarte, mais également la dissolution du Parlement, largement discrédité dans l'opinion publique, des élections générales et une Assemblée constituante. Les troubles ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. La vice-présidente Dina Boluarte, que les protestataires considèrent comme une "traitresse", l'a alors remplacé.