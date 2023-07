Toutes les infos nécessaires pour naviguer en sécurité dans une nouvelle application

Toutes les informations nécessaires pour naviguer en toute sécurité sont désormais disponibles dans la nouvelle application Pleasure Boating, lancée par le SPF Mobilité et Transports, ont annoncé mardi les ministres de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open Vld), dans un communiqué commun.

Dans l'application, il est possible de planifier soi-même une excursion, sur les eaux intérieures belges ou sur la partie belge de la mer du Nord. Celle-ci indiquera alors l'équipement nécessaire et ce à quoi le navigateur doit être attentif. Celui-ci y trouvera également une version numérique de son brevet de navigation ainsi que des informations sur ses embarcations enregistrées. L'application est également pourvue d'une fonction SOS permettant de contacter facilement les services d'urgence.

L'application est disponible sur Google Play Store et l'Apple App Store. Les informations sont personnalisées en fonction du type d'embarcation et de la zone où le plaisancier souhaite naviguer.

Selon les deux ministres fédéraux, l'application a été développée après une consultation approfondie avec le secteur de la plaisance et les plaisanciers eux-mêmes. Elle a été largement testée auprès des utilisateurs finaux. Un sondage a été réalisé au préalable pour recueillir les besoins des plaisanciers. Les utilisateurs ont également eu l'occasion de donner leur avis tout au long du développement de l'application lors d'ateliers et de tests utilisateurs.

Selon Vincent Van Quickenborne, la nouvelle application est l'aboutissement de la réforme en profondeur de la législation relative à la navigation de plaisance.

D'après Georges Gilkinet, il s'agit d'une "belle avancée" qui "contribue par son format simple et accessible à une meilleure protection de tous les utilisateurs de nos voies navigables". Ceux-ci pourront ainsi connaître directement leurs obligations en termes d'équipement et de brevet en fonction de la sortie prévue et rassembler toute une série d'informations utiles.