Tram de Liège: le gouvernement wallon approuve l'extension jusqu'à Seraing

Après des semaines d'analyse et de travail en vue de dégager des solutions de financement portées par l'ensemble des ministres, le gouvernement wallon a finalement approuvé ce jeudi l'extension de la ligne de tram liégeoise jusqu'à Seraing (Jemeppe).

"Malgré les défis budgétaires rencontrés, avec des coûts plus importants que les estimations initiales, le gouvernement a estimé qu'il était plus judicieux de réaliser le projet de tramway dans son ensemble plutôt que d'opter pour des alternatives initialement moins coûteuses (bus à haut niveau de service) mais qui auraient toutefois obligé les passagers à changer de moyen de transport entre Seraing et le centre-ville de Liège", précise l'exécutif dans un communiqué.

Cette extension sud de la ligne de tram de Liège complète le maillage du transport en commun entre Liège, Herstal et Seraing. Le tram reliera ainsi Seraing à la place Licourt à Herstal, traversant Liège de Sclessin à Coronmeuse.