Un an après l'attaque du Hamas, De Croo plaide pour "un cessez-le-feu sur tous les fronts"

"Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu sur tous les fronts", a déclaré lundi, sur X, le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo, un an après l'attaque du Hamas contre Israël.

La réponse militaire israélienne a fait plus de 40.000 morts dans la Bande de Gaza, dont une majorité de civils.

Le 7 octobre 2023, le Hamas lançait une attaque coordonnée contre Israël, tuant près de 1.200 personnes. Plus de 200 Israéliens avaient également été pris en otage et emmenés dans la Bande de Gaza. A l'heure actuelle, une centaine de personnes sont toujours portées disparues.

"Les civils innocents ont assez souffert et les droits de l'homme doivent être respectés. Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu sur tous les fronts", a-t-il ajouté.

"Nos pensées vont aux otages, aux familles et proches des victimes", a de son côté assuré, sur le même réseau social, la ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Hadja Lahbib.

"Depuis un an, des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie. La Belgique se mobilise chaque jour pour un cessez-le-feu, la libération des otages, et des négociations de paix menant à une solution à deux États. Le droit international et le droit humanitaire doivent être respectés", a-t-elle encore affirmé.