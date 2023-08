Un dimanche sous un temps automnal

L'après-midi de dimanche sera fraiche pour la saison et encore pluvieuse, surtout dans le nord-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 12 et 18 degrés sous un vent soutenu de nord-ouest. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h à la mer.

La plupart des précipitations sont prévues dans la partie nord­-est du pays, jusqu'aux cantons de l'Est. Dans l'ouest et le sud­-ouest, des éclaircies feront leur retour, même si le risque d'une averse persistera.

Dimanche soir et durant la nuit, il fera plus sec depuis le sud­-ouest avec seulement le risque d'une averse locale. Dans le nord-est et en Ardenne, il fera encore pluvieux. Les minima oscilleront entre 8 degrés sur le relief et 16 degrés en bord de mer. Le vent deviendra modéré d'ouest dans l'intérieur du pays. A la côte, il sera encore fort ou même très fort de nord­-ouest avec des rafales autour de 50 km/h.