Un effort net de 1,75 milliard d'euros

"Cela veut dire que la situation s'améliore et que le travail budgétaire a été réalisé de manière sérieuse", a commenté le Premier ministre. L'amélioration est prévue "avec une compensation pour les dépenses nécessaires et décidées", comme la lutte contre la criminalité organisée liée au trafic de drogue.

Au total, l'effort brut pour 2023 et 2024 sera de 2,65 milliards d'euros, a-t-il complété.

"Ce n'est pas un point final. Il faut aller plus loin", a-t-il ajouté, citant en premier lieu la réforme fiscale. "Le travail du ministre (des Finances) Van Peteghem est prêt. Ce sera notre prochaine étape", a-t- assuré. Et vous pouvez aussi vous attendre à ce qu'on fasse la réforme des pensions."