Un guide gratuit pour aider commerçants et restaurateurs wallons à réduire leurs déchets

À la suite des deux appels à projets "Commerces et HoReCa Zéro Déchet" lancés en 2020 et 2022, la Wallonie publie un guide pratique à l'intention des commerces (alimentaires ou non) et des restaurateurs afin d'aider ceux qui le souhaitent à réduire la quantité de déchets et d'emballages à usage unique ou à passer au vrac.

Au fil de l'accompagnement des projets lauréats, une série d'apprentissages et de bonnes pratiques a été identifiée pour permettre la transition des commerces alimentaires et non alimentaires vers le Zéro Déchet. Ces apprentissages ont été formalisés sous la forme d'un guide, désormais disponible gratuitement pour tous les commerces et restaurants intéressés par une démarche de réduction des déchets.

"Ce guide a pour ambition de soutenir tous les commerçants et restaurateurs à repenser la gestion de leurs déchets, en privilégiant la réduction à la source, et à mettre en place des actions de réduction des emballages à usage unique au travers de conseils pratiques et d'outils concrets", a commenté la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.