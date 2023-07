Un nouveau cadre de référence pour éviter les discriminations lors des contrôles policiers

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) a présenté vendredi une nouvelle circulaire destinée à instaurer un cadre de référence pour les profilages et les contrôles professionnels effectués par la police fédérale et les zones de police locales. L'objectif est d'éviter le profilage ethnique, donc les discriminations, et de reconstruire la confiance avec les citoyens.