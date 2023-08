Un nouveau modèle de financement en vue pour les polices locales

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) veut réévaluer le modèle de financement de la police locale, rapportent lundi Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Le gouvernement fédéral distribue chaque année des subsides aux zones locales de police de Wallonie, Bruxelles et Flandre. L'actuel modèle de calcul tient compte entre autres de la présence de prisons et d'écoles, du nombre d'habitants et de la superficie. Mais l'opposition dénonce des distorsions dans les calculs entre régions.

La Flandre a de la sorte reçu l'an passé 607 millions d'euros, soit environ 90,7 euros par habitant. La Wallonie a reçu 448,7 millions d'euros ou 122,64 euros par habitant. Et la Région bruxelloise a pu compter sur 171,8 millions d'euros, soit 141,1 euros par habitant, selon des chiffres communiqués par la ministre en réponse à une question parlementaire.