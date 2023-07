Un soutien structurel aux assocations actives dans le domaine de l'égalité

Le conseil des ministres a approuvé jeudi des arrêtés royaux qui permettront, à partir de 2024, d'apporter un soutien structurel au secteur associatif actif dans la lutte contre le racisme, sur les questions LGBTQI et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Marie-Colline Leroy. Un budget de 3,4 millions d'euros est prévu pour l'an prochain.

"Ce soutien structurel donnera aux associations plus de stabilité et illustre la confiance du gouvernement dans leur travail acharné pour rendre la Belgique pour tolérante et inclusive", a souligné Mme Leroy (Ecolo) dans un communiqué.

Une procédure d'agrément pour une période de 5 ans s'ouvrira l'an prochain. Les associations ou coupoles d'associations qui ont obtenu un agrément pourront ensuite déposer une demande annuelle de subventionnement.