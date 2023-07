Un temps chaud et ensoleillé vendredi après-midi

Le temps sera chaud et ensoleillé vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront des valeurs comprises entre 24 ou 25 degrés dans les Hautes-Fagnes et 30 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel pratiquement dégagé. Les minima varieront le plus souvent de 14 à 19 degrés.

Samedi, le temps sera ensoleillé et très chaud. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront et pourront dégénérer avec quelques averses orageuses en fin d'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 27 degrés en Hautes-Fagnes et 32 degrés ailleurs.