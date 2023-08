Un train à vapeur belge en route vers un festival dédié aux locomotives en Pologne

La locomotive a été remise en service en 2021 après une longue restauration de six ans et circule tous les dimanches d'août et de septembre entre les gares de Baesrode-Nord et de Puers. Elle fera cependant une excursion d'une semaine sur le réseau ferroviaire polonais à partir du 21 août. Selon les estimations, environ 1.000 kilomètres l'attendent.

À l'occasion de ce voyage en dehors de nos contrées, la locomotive dite "Helena" a dû être adaptée pour répondre aux exigences du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire polonaise, notamment au niveau des roues.