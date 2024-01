Une ASBL pour prendre en charge la base de données "Ne m'appelez plus!"

Concrètement, une ASBL sera chargée d'enregistrer les numéros des abonnés et utilisateurs inscrits sur la liste "Ne m'appelez plus!". Cette liste permet de ne plus recevoir d'appels téléphoniques publicitaires et contient à l'heure actuelle quelque 1,5 million de numéros, selon les chiffres de la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand.

L'ASBL nouvellement créée sera chargée de mettre la liste de ces numéros à la disposition des entreprises qui souhaitent faire du marketing direct. Les opérateurs seront en outre obligés d'informer leurs abonnés de la possibilité qu'ils peuvent à tout moment refuser l'utilisation de leur numéro à des fins de marketing.