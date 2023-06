Une campagne "Mamie rusée" pour lutter contre les arnaques en Brabant wallon

Le gouverneur du Brabant wallon Gilles Mahieu et le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Nivelles, Marc Rézette, ont donné le coup d'envoi mercredi à Wavre de la campagne de prévention "Mamie rusée". Il s'agit d'une vaste campagne de sensibilisation des ainés contre les faux démousseurs, agents des eaux et autres démarcheurs suspects qui opèrent en porte à porte avec le retour des beaux jours.

Via un dépliant contenant des conseils pratiques, des exemples concrets et des phrases-types à opposer à ces auteurs, il s'agit d'aider les personnes âgées à résister à la pression que peuvent mettre ces démarcheurs sur leurs victimes.

L'initiative a été prise par le gouverneur du Brabant wallon et le réseau des polices du Brabant wallon, qui constate actuellement une recrudescence de ce genre d'arnaques sur le territoire provincial. Les méthodes sont de plus en plus élaborées, avec notamment l'utilisation de terminaux de paiement, l'utilisation frauduleuse de coordonnées d'entreprises existantes, ou la présence de véhicules qui peuvent sembler professionnels.