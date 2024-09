Une meilleure rémunération pour les vétérinaires indépendants chargés de mission

Les fédérations de la viande, les organisations des vétérinaires et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) ont signé jeudi, au cabinet du ministre fédéral de l'Agriculture David Clainval, une convention intitulée "Pax Veterinaria".

Cette convention introduit des améliorations pour garantir l'expertise et la rémunération des vétérinaires chargés de mission pour l'Afsca.

Concrètement, jusqu'en 2028, la rémunération horaire des vétérinaires indépendants chargés de mission va augmenter de 17 euros par heure en complément de l'indexation annuelle, pour passer progressivement des 58 euros actuels à 75 euros. Entre 2022 et 2023, cette rémunération avait déjà augmenté de 4 euros. Cette augmentation sera financée par le secteur. L'objectif est de pouvoir attirer de nouveau les vétérinaires, qui refusaient de plus en plus souvent ce type de mission. Un plan d'action intégré sera d'ailleurs développé pour encourager l'engagement de nouveaux vétérinaires chargés de mission,