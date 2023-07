Une nouvelle loi pour mieux sécuriser les ports et navires contre le crime organisé

La nouvelle loi sur la sûreté maritime est désormais effective, a indiqué lundi le ministre en charge de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne. Elle vise à mieux sécuriser les ports et les navires contre le trafic de drogue, la menace terroriste, l'ingérence étrangère, l'espionnage économique et la cybercriminalité.

Le champ d'action de la loi porte sur six ports (Anvers, Zeebruges, Gand, Ostende, Liège et Bruxelles) et 198 installations portuaires. Parmi ces dernières, 170 sont situées dans les ports maritimes et 28 le long de voies d'eau intérieures où accostent aussi des navires maritimes.