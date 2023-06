Une pétition contre l'utilisation de la reconnaissance faciale présentée au Parlement

La pétition est soutenue par huit associations francophones et néerlandophones de la coalition #Protectmyface (Ciré, Genres Pluriels, Liga Voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Tacti, et Technopolice.be).

Selon les pétitionnaires, la technique d'analyse biométrique qui utilise les caractéristiques du visage, en les croisant avec une base de données, "est interdite en Belgique, puisqu'il n'existe pas de base légale".