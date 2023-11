Une prime de 160 euros pour les ménages raccordés à un chauffage collectif au gaz

Actuellement, le tarif social énergie n'est attribué qu'aux clients finaux résidentiels, ce qui exclut d'office toutes les familles raccordées à une chaudière collective.

Au plus fort de la crise, le tarif social a largement contribué à éviter "un bain de sang social", a fait remarquer Mme Van der Straeten. "Plusieurs études, notamment de la Banque nationale et de la CREG, ont prouvé que le tarif social énergie tel qu'appliqué en Belgique constituait une protection très efficace contre les prix élevés et volatils de l'énergie pour les ménages les plus précaires".