Une situation intenable et une escalade trop importante, regrette Petra De Sutter

"La situation était intenable et il y a eu une escalade qui a dépassé ce qui était nécessaire", a estimé mercredi la vice-première ministre Groen Petra De Sutter après la démission annoncée de Sarah Schlitz (Ecolo). Cette dernière a effectué un travail honorable dans son département et " a fait bouger les lignes dans les domaines de l'égalité des chances et de la diversité", a souligné Petra De Sutter, mercredi, dans l'émission de Ochtend sur Radio 1.