Valérie De Bue est désignée présidente du Sénat: aucun autre candidat n'avait été présenté face à elle

L'ex-ministre wallonne, contre qui aucun autre candidat n'avait été présenté, a pris la place son collègue MR Jean-Paul Wahl, qui présidait la séance en sa qualité de parlementaire le plus ancien de l'assemblée.

À tour de rôle, les sénateurs cooptés ont prononcé la formule consacrée: "Je jure d'observer la Constitution" dans une, deux ou les trois langues nationales. Du côté francophone, deux des quatre sièges seront occupés par d'anciens députés bruxellois et fédéral: Viviane Teitelbaum (MR) et Malik Ben Achour (PS). Le PTB et les Engagés ont choisi deux personnalités de la société civile: Antonio Cocciolo, ancien président de la FGTB Charleroi, pour les communistes, et Marie-Claire Mvumbi, fondatrice du Collectif des familles monoparentales, pour les centristes.