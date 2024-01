Vous comprenez que les agriculteurs bloquent les routes aujourd’hui? La réponse du ministre wallon de la Mobilité

Un bon fermier, c’est quoi ? "L’agriculture a très fort changé en quelques dizaines d’années. Je suis moi-même petit-fils d’agriculteur. A l’époque, on avait beaucoup moins de productivité qu’aujourd’hui, beaucoup moins de terrains, de machines, de bêtes. Et il y a eu une course à la productivité encouragée par le système européen. Je pense qu’il faut revenir à quelque chose de plus humain et de plus circulaire. Aujourd’hui, en Wallonie, on exporte quasiment deux fois plus de pommes de terre que ce qu’on en consomme. Par contre pour le blé, c’est le contraire, on importe la plus grande partie du blé panifiable (pour faire le pain). On doit revenir à des circuits plus courts, plus logiques, produire localement ce qu’on a besoin pour s’alimenter en Wallonie et en Europe", juge Philippe Henry.

Vous comprenez que les agriculteurs bloquent les routes aujourd’hui ?

"Je comprends le mécontentement. Mais, c’est toujours très embêtant pour les autres usagers. C’est une forme d’expression qu’ils utilisent aujourd’hui".