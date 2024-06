WALLONIE - Le MR conforte sa première place à Verviers, Ecolo grand perdant

Le grand perdant, à l'instar du reste du pays, est Ecolo. Les Verts reculent de 9,18 points et atterrissent à 8,58% des voix. Ils sont dépassés par le PTB (9,72%), qui perd près d'un point.

L'extrême-droite (4,55%) a récolté davantage de voix que Défi (1,70%), mais les deux partis n'atteignent pas le seuil électoral.

Six sièges sont attribués à la circonscription de Verviers. Le MR et le PS en ont chacun deux, Les Engagés et Ecolo, un.