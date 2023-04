Wolfsburg bloque Leverkusen, adversaire de l'Union en quarts de finale de l'Europa League

Wolfsburg et Leverkusen, l'adversaire de l'Union Saint-Gilloise en quart de finale de l'Europa League, n'ont pas trouvé le chemin du but, dimanche. Après 28 journées, le Bayer est sixième (44 points) et Wolfsburg neuvième (40 points).

Chez les Loups, Koen Casteels était dans le but et Sebastiaan Bornauw a fait son retour. A Leverkusen, Xabi Alonso a posé cinq changements par rapport au partage 1-1 de jeudi contre l'Union: Odilon Kossounou a effectué son retour au détriment de Jonathan Tah tandis que Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Sardar Azmoun et Adam Hlozek ont été préférés à Mitchel Bakker, Exequiel Palacios, Florian Wirtz et Amine Adli.

La première période a été pauvre en occasions, les deux équipes ayant éprouvé beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. En plus, les mauvaises passes ont été légion. Du coup, Wolfsburg ne s'est montré dangereux que sur une tête juste à côté de Yannick Gerhardt (33e). La meilleure chance du Bayer a été pour Moussa Diaby dont le tir dans un angle difficile a été bloqué par Casteels (41e).