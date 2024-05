Absentéisme au travail: il y a deux fois plus d'arrêts maladie dans les grandes entreprises que dans les petites et moyennes

Partager:

Les travailleurs belges n'ont plus été aussi assidus depuis cinq ans. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude Acerta. Amandine Boseret, experte juridique de ce bureau, nous offre son analyse.

L'absentéisme était exceptionnellement bas en 2023, c'est bien ça? En effet. Quand on prend toutes les absences, non seulement les maladies mais aussi les vacances, les interruptions de carrière ou le chômage temporaire, on constate qu'il y a eu une recrudescence des absences ces quatre dernières années. Mais, maintenant, les travailleurs sont en effet bien présents sur leur lieu de travail.

Comment expliquer cette évolution? On ne peut pas l'expliquer avec une seule réponse, il faut un petit peu nuancer. Il y a eu notamment une augmentation du chômage temporaire pendant la période Covid, évidemment. Il y a également le congé parental qui a un peu augmenté avant d'être fortement diminué à partir de 2023. Il y a plein de critères qui permettent d'expliquer ce phénomène. Ce qu'on voit, par contre, c'est que la maladie reste la cause d'absence la plus importante. Toutes les entreprises sont-elles égales face à l'absentéisme?

Quand on regarde, par exemple, juste la maladie, on voit que dans les petites et moyennes entreprises, il y a beaucoup moins d'absence pour maladie que dans les grandes entreprises. On passe vraiment du simple au double: de 12,5 jours d'arrêt maladie par an dans les PME contre quasi 25 jours par an. Ce que dit l'enquête Acerta En moyenne, les travailleurs étaient présents 83% de leur temps de travail en 2023, soit 208 jours pour un temps-plein. Ce niveau de productivité n'a "jamais été aussi élevé au cours des dernières années", selon le baromètre.