Accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wemmel: quel est l'état des routes ce lundi matin?

Début des files également sur l'E40 avec deux zones de ralentissements : entre Haasrode et Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

10 minutes également à ajouter sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo et sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

Un peu plus loin, 10 minutes à ajouter entre Grand-Bigard et Anderlecht avant le chantier d'Anderlecht en direction de Halle.

Un accident est déjà signalé en bande de gauche sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel. A cet endroit où le trafic est fort dense, les files se sont formées rapidement avec déjà 45 minutes à ajouter sur 5 km entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard. Des remontées de files sont aussi constatées sur l'A12 venant d'Anvers et arrivant à Strombeek-Bever.

06h30

Des ralentissements moins présents

Vous vous en doutez, les ralentissements sont moins présents en tout cas pour l'instant sur nos routes.

Début des files sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et plus loin avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.

C'est aussi le cas de part et d'autre du chantier d'Anderlecht, entre Neerpede et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard et entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

Enfin, quelques légères files en direction de la Capitale entre Affligem et Ternat sur l'E40 venant de Gand.