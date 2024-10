Les travailleurs Belges ont-ils trop de congés? "Nous ne sommes pas dans le top 3"

Combien de jours de congé par an?

En Belgique, les travailleurs ont droit à 20 jours de congé légaux et à 10 jours fériés, pour un total de 30 jours de congé par an. Cependant, selon le professeur Stijn Baert, la moyenne réelle est plus élevée et atteint 28,5 jours de congé sans compter les jours fériés, en raison de certains secteurs, tels que la fonction publique et l'enseignement.

Malgré cela, la Belgique est loin derrière des pays comme l'Autriche (38 jours) ou le Luxembourg (37 jours). Marta Sequeira Pereira, juriste chez Securex, nuance cette critique de Van Hool en soulignant que la Belgique ne figure pas parmi les pays les plus généreux en termes de congés en Europe.

Elle explique : "Nous ne sommes pas dans le top 3 des pays qui offrent le plus de jours de congés. En comparaison, Malte, l'Irlande et les Pays-Bas sont beaucoup plus généreux. En Belgique, les employeurs offrent en moyenne 28 jours et demi de congé par employé".