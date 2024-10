Kopecky termine sa saison avec une 2e place: "Décevant mais ça reste une médaille"

Lotte Kopecky a mis un point final dimanche à une saison particulièrement longue avec une deuxième médaille d'argent (après celle de la course par élimination, ndlr) aux Championnats du monde de cyclisme sur piste à Ballerup, au Danemark. En finale de la course aux points, elle a connu un problème de chaîne, mais qui, selon elle, n'était pas ce qui a fait la différence.

La raison de cette deuxième place était donc ailleurs et Kopecky a pointé la concurrence du doigt. "Tous les yeux étaient rivés sur moi. Ce n'était pas facile de courir dans ces conditions. J'ai très peu d'espace pour prendre des tours. Ce n'est pas la première fois, et je le comprends. J'essaie de ne pas trop m'en faire. J'ai fait de mon mieux, j'ai finalement bien couru. L'argent est peut-être un peu décevant, mais c'est tout de même une médaille."

Kopecky a connu une saison particulièrement longue et riche puisqu'elle a reconduit son titre mondial sur route à Zurich, en Suisse, est devenue championne d'Europe du contre-la-montre, a remporté deux titres aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste, a été vice-championne du monde de gravel et a gagné pour la première fois Paris-Roubaix. Désormais, place aux vacances : "Sans vélo. Je veux recharger les batteries. Faire ce qui me plaît. Me reposer et laisser décanter la saison écoulée."