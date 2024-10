Vacances d'automne ou de Toussaint: quelle appellation pour les congés scolaires ?

La première semaine des vacances de Toussaint débute pour les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais quel est le terme approprié ? Depuis 2013, un décret préconise l'appellation "vacances d'automne", dans une démarche de laïcisation. Cependant, cette règle n'est pas obligatoire, et de nombreuses écoles continuent d'utiliser les deux termes.

Ces congés doivent officiellement être appelés : vacances d'automne, vacances d'hiver, vacances de détente, et vacances de printemps.

L'objectif de ces nouvelles appellations est de laïciser les congés en supprimant les références explicites aux fêtes religieuses, telles que "Toussaint", "Noël" ou "Pâques".

Un débat entamé dès les années 1980

Ce changement d'appellation résulte d'un débat qui a débuté dans les années 1980. Pendant de nombreuses années, le Mouvement Réformateur (MR) s'était opposé à ces modifications, craignant que d'autres confessions religieuses ne revendiquent également des congés spécifiques à leur foi.

Toutefois, depuis plus de dix ans, ces nouvelles appellations se sont progressivement imposées, même si certaines exceptions persistent : par exemple, on continue de parler des congés de l'Ascension et de la Pentecôte, qui sont des jours fériés d'origine chrétienne.