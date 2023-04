Adrien Rassenfosse se hisse aussi en finale du simple

Un peu plus tôt, à 15h35, Rassenfosse disputera la finale du double aux côtés de l'Algérien Mehdi Bouloussa (WTT 90), contre les Singapouriens Izaac Quek et Yew En Koen Pang (WTT 99), vainqueurs de la paire championne de Belgique Florient Lambiet et Martin Allegro en quarts de finale.