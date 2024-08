Au classement de ses JO, Jean-Michel Saive place Paris en numéro 1

"Ce furent des Jeux fantastiques. J'en ai connu 7 comme athlètes, et ce sont mes premiers comme président du COIB", a commenté l'ancien pongiste numéro 1 mondial. "Les endroits, les sites, l'organisation, la gentillesse des volontaires, cela a été quelque chose de fantastique à vivre de l'intérieur. Chapeau au comité d'organisation et à Pierre-Olivier Beckers (ex-président du COIB), président du comité de coordination des Jeux de Paris. Sur le plan sportif, on a vécu des frissons tout au long de cette quinzaine. C'est un moment historique, le meilleur total depuis 100 ans, on peut être fier de ces résultats."

La Belgique, 25e au classement par pays, ramène 10 médailles, 3 en or, une en argent et 6 en bronze pour un total de 33 places dans le top 8. "Ce furent 15 jours de pures émotions, de joie, de tristesse. Nous sommes passés par tous les stades. Je me souviens de cette journée où l'on prend trois médailles et on se retrouve Cédric (Van Branteghem, le CEO du COIB) dans les vestiaires des Belgian Cats après l'élimination contre la France. C'est peut-être mon moment le plus difficile. La victoire de Remco (Evenepoel) et le podium de Van Aert resteront de belles images. Cette image des coureurs, leur épouse, avec le drapeau belge, le Roi d'un côté et la Reine de l'autre, et la Tour Eiffel en fond, restera longtemps inscrite. De même que le podium avec Nafissatou Thiam et Noor Vidts à l'heptathlon. Les 25.000 personnes pour les Belgian Cats à Lille aussi contre les États-Unis."