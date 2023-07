Bart Swings mènera la sélection belge en Italie

Swings sera entouré de Jason Suttels, champion d'Europe du marathon dimanche dernier, et de Fran Vanhoutte qui effectue sa rentrée après une blessure à la cheville. Côté juniors, Jorun Geerts, chez les filles, et Laurens Bergé et Sietse Troost, chez les garçons, défendront les couleurs belges.

La semaine dernière, Swings avait fait l'impasse sur l'Euro de roller à Valence d'Agen en France, préférant se concentrer sur les Mondiaux.