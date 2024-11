Béatrice est empêchée de monter dans son avion car il est complet, est-ce légal de la part de la compagnie?

Peuvent-elles faire ça ? La réponse est oui, mais elles doivent respecter certaines règles : elles doivent d’abord trouver des volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation en échange de certains avantages.

Les passagers "volontaires" ont le droit d’être réacheminés dès que possible sur un autre vol ou d’être remboursés si le déplacement devient inutile à cause du retard.

Mais s'il n’y a pas assez de volontaires, la compagnie peut vous refuser l’embarquement. Si c’est le cas, vous avez évidemment droit à toute une série de compensations : un autre vol le plus rapidement possible, ou un remboursement dans les 7 jours.

En attendant le prochain vol, la compagnie paie les repas, les boissons et l’hébergement. Et en plus de cela, vous avez droit à une indemnisation dont le montant varie entre 250 euros et 600 euros.