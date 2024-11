Les chiens de mon voisin n'arrêtent pas d'aboyer: que puis-je faire?

Jean nous a contacté, car son voisin possède six chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer jour et nuit. Il se demande ce qu'il peut faire pour faire cesser ce tapage.

À cause des aboiements constants des six chiens de son voisin, Jean n'en peut plus. Pour mettre fin à ce calvaire, plusieurs options s'offrent à lui.

La première, c'est d'abord de tenter de trouver une solution à l'amiable avec ses voisins. Mais si cela ne s'avère pas possible, il y a une seconde option : porter plainte.