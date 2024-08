Bénéfice et chiffre d'affaires en hausse pour What's Cooking ? au premier semestre

What's Cooking ? (anciennement Ter Beke) a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires grimper au cours des six premiers mois de l'année, ressort-il vendredi des résultats semestriels de l'entreprise alimentaire belge.

La société basée à Lievegem, en Flandre orientale, et qui produit notamment les plats préparés "Come a casa" a enregistré au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 428,7 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport à la même période l'an dernier. Elle doit cette augmentation principalement à ses ventes de plats préparés, qui ont fait un bond de 9%, tandis que sa division de charcuterie et garnitures salées est restée stable.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a enregistré une progression de 52,7% à 30,6 millions d'euros. Le net se pose à 10 millions d'euros, en hausse de plus de 300% par rapport au premier semestre 2023.