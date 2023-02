Bossuyt mise en confiance par sa médaille dans la course aux points avant l'américaine

"Cette opération remonte à six semaines. La préparation n'a donc pas été optimale mais cela a malgré tout fonctionné ce samedi. Il y a deux ans, j'avais déjà remporté l'argent ici à Granges. Cette piste doit donc me convenir", a souri la Belge de 22 ans au micro de Sporza. "Dimanche, je participe à l'américaine avec Lotte Kopecky, Kenny De Ketele travaille sur un plan. Je ne pense pas que je serai fatiguée au départ, cette médaille va me rendre plus forte."

Encore sans aucun point à la mi-course, Shari Bossuyt a ensuite lancé les hostilités, prenant un tour d'avance et ses 20 points dans la foulée du 6e sprint. "Rien n'était perdu à ce moment de la course. En fait, cela allait un peu trop vite pour moi au début. J'ai vu que certaines étaient déjà fatiguées, j'ai senti que le moment était arrivé d'accélérer. Le sélectionneur m'a ensuite conseillé de ne pas trop gaspiller d'énergie et j'ai pu remporter deux sprints (7e et 8e, ndlr). La Norvégienne Anita Yvonne Stenberg a refusé plusieurs fois de prendre le relais, ce n'est pas ma façon de courir. J'étais peut-être la plus forte mais pas la plus intelligente aujourd'hui (samedi, ndlr)", a ponctué Bossuyt.