Bruxelles est la ville la plus chère d'Europe dans cette catégorie

Bruxelles, la ville la plus stricte de Belgique en matière de normes environnementales

Bruxelles se distingue comme la ville la plus rigoureuse du pays en matière des normes environnementales, notamment pour les véhicules circulant dans la zone de basses émissions (LEZ). Comparée à d’autres grandes villes comme Anvers et Gand, Bruxelles impose des règles plus sévères et des sanctions financières plus élevées : 350 euros pour la capitale, 150 euros pour les autres villes pré-citées.

Des interdictions strictes pour les véhicules diesel

À Bruxelles, les véhicules diesel répondant à la norme Euro 4 sont totalement interdits de circulation, et aucun laissez-passer journalier n'est disponible pour ces modèles. Cette interdiction est encore plus stricte pour les véhicules jusqu’à la norme Euro 2, également bannis de la capitale. Anvers et Gand, en revanche, se montrent plus souples, permettant encore aux véhicules diesel Euro 4 de circuler jusqu’en 2025, moyennant l’achat d’un permis payant.

Des laissez-passer journaliers coûteux

Pour les véhicules encore autorisés mais soumis à restrictions, un forfait journalier peut être acheté, à hauteur de 35 euros pour chaque jour de circulation. Ce tarif est valable aussi bien à Bruxelles qu’à Anvers et Gand, avec une limite annuelle de 24 jours d'utilisation à Bruxelles. En dépit de cette possibilité, Bruxelles reste la ville la plus coûteuse en Europe en termes de gestion des zones de basses émissions.