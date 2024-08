Célibat des prêtres: stop ou encore ? "J’ai vu plein de gars qui auraient fait de supers curés, mais qui ont arrêté à cause de ça"

Partager:

Après l'appel au secours d'un prêtre, la question de leur célibat se réinvite sur le devant de la scène.

Jean Dewandre, curé à Trois-Ponts et installé dans la région depuis plusieurs années, a écrit à tous les paroissiens. L'homme de foi a déclaré qu'il était sur le point de craquer, qu'il avait besoin d'aide et qu'il se sentait profondément seul. Depuis son appel, plusieurs bénévoles se sont manifestés pour alléger sa charge de travail et l'aider à organiser les messes, les mariages, les communions et d'autres activités. Mais derrière ce SOS lancé par Jean Dewandre, c'est aussi la question du célibat des prêtres qui refait surface. Jean l'avoue de lui-même dans La Libre : "J'ai vu plein de gars au séminaire qui auraient fait de super curés, mais qui ont arrêté à cause de ça".

Si le célibat est imposé à tous les curés, risquent-ils de se faire "licencier" s’ils ne respectent pas cette règle ? La réponse est plus subtile que cela. Le porte-parole des évêques de Belgique explique que si un prêtre est découvert en infraction, c'est-à-dire s’il est avéré qu'il a une compagne, il est convoqué pour une mise au point. En général, ce qui se passe ensuite, c’est que le prêtre revient à l’état laïc et peut alors vivre au grand jour avec la femme qu’il a choisie. Quand, en plus, la vieillesse arrive, les prêtres de 75 ans et plus affirment que c'est la solitude qui leur pèse le plus. C'est ce que révèle une enquête réalisée en janvier. Affronter les difficultés à deux peut en effet être plus facile, nous confie la déléguée.