C'est la quatrième cause de mortalité en Belgique: à quelle fréquence buvons-nous de l'alcool?

Partager:

Alors que le "Dry January" incite à passer un mois sans alcool, l'occasion est donnée de réfléchir sur la place de l'alcool en Belgique. Entre consommation excessive et ses conséquences, voici un état des lieux.

La Belgique se distingue par une consommation d’alcool parmi les plus élevées au monde. Avec une moyenne de 13,2 litres d’alcool par personne et par an, le pays dépasse la moyenne européenne. Ce constat s’accompagne de comportements à risque : selon une enquête de Sciensano en 2018, 14 % de la population consomme de l’alcool de manière excessive, soit plus de 10 unités d'alcool par semaine.

Les jeunes Belges sont particulièrement concernés : près de 45 % des 15-24 ans ont commencé à boire avant 16 ans. Parmi les comportements préoccupants figurent le binge drinking (6 unités d’alcool en 2 heures) et l’hyperalcoolisation hebdomadaire, qui touche 7,6 % de la population, avec une prévalence de 10,4 % chez les 15-24 ans. La prévalence de la surconsommation d'alcool dans la population âgée de 15 ans et plus, par groupes d’âge et par sexe, en Belgique en 2018 ©RTL info Un impact lourd sur la santé publique En Belgique, l’alcool est la quatrième cause de mortalité et de diminution de la qualité de vie chez les personnes âgées de 15 ans et plus. La consommation excessive a des effets dévastateurs, notamment la dépendance, la conduite sous influence et des complications lors de la grossesse. Les disparités régionales révèlent des tendances intéressantes. En 2018, la consommation problématique d’alcool était plus élevée à Bruxelles, particulièrement chez les femmes, tandis que la Wallonie enregistrait des taux élevés chez les hommes.